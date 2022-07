La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 42 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Modena.

Gli agenti in servizio di controllo del territorio in zona Tempio, hanno fermato e sottoposto a verifiche il 42enne che stava percorrendo a piedi viale Vittorio Emanuele.

L’uomo, privo di documenti di riconoscimento al seguito, è stato accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua identità e per i rilievi fotodattiloscopici, dai quali è emerso appunto essere destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale aggravamento di una precedente misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.. Al termine delle formalità di rito, è stato quindi tradotto presso la locale Casa Circondariale.

L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà in quanto irregolare sul territorio nazionale.