Presso il Centro Sociale Venezia, Antonio Guidetti e la sua compagnia si esibiranno nella serata di sabato 2 luglio 2022, alle 21.00 nello spettacolo dialettale: “Mo guerda te pinseva un lavor e invece l’era n’eter che po’ l’era gnan collé….Mah!“, esilarante commedia in 2 atti.

L’ingresso è gratuito\ad offerta libera. Sarà attivo il servizio ristoro con gnocco fritto, sia in loco sia da asporto, aperto dalle ore 20.00.

Per informazioni: Centro Sociale Venezia, via Lombroso 3, 0522 553501 – www.centrosocialevenezia.it