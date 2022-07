ROMA (ITALPRESS) – “Siamo stati abbastanza chiari nel dire che in realtà l’ipotesi di appoggio esterno non è percorribile. Personalmente credo che la permanenza nel Governo sia la scelta giusta e sia importante anche nell’ottica del fatto che ci sia proprio questa spinta, compresa quella mediatica, a segnalare come sarebbe per noi più utile uscire dal governo. Io credo però che sia una fase storica nella quale non ci si può permettere questo tipo di scelta”. Lo ha detto il ministro delle politiche giovanili, Fabiana Dadone, a Sky TG24.

“Credo che anche quello che ha detto ieri il Presidente Draghi sia stato molto chiaro su questo, non vede governi oltre questo e senza di noi non può vedere il prosieguo di questo esecutivo, per cui credo che la permanenza sia la scelta migliore”, ha aggiunto Dadone.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).