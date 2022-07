Si è tenuto ieri, 30 giugno, il penultimo Consiglio comunale di Formigine prima della pausa estiva. Al centro del dibattito l’approvazione di atti destinati a modificare i conti pubblici in particolare con la destinazione di circa due milioni di euro di avanzo. Fra i principali interventi che entrano nella programmazione finanziaria e operativa del Comune di Formigine si evidenzia un particolare impegno sul verde con 100mila euro di maggiori risorse per gli sfalci dei parchi della città, oltre a 100mila euro di maggiori stanziamenti per potature dedicate in primis alle aree più trafficate del territorio, anche ai fini dell’aumento della sicurezza della circolazione stradale.

Riguardano ancora le aree verdi lo stanziamento di 230mila per il rifacimento completo dell’area giochi del parco di Villa Gandini, nonché 50mila euro per altre attrezzature ludiche. Sarà data priorità all’acquisto di prodotti realizzati con materiali riciclati: ad esempio la pavimentazione antitrauma del parco della carrucola di Corlo sarà prodotta con il riciclo di suole di scarpe. Ulteriori importi sono stati allocati per i pagamenti delle utenze, maggiorate dalla crisi energetica e per l’acquisto di tre nuove autovetture a basse emissioni inquinanti. Ammonta ad 800mila euro il trasferimento da Comune a Formigine Patrimonio per manutenzioni varie. Con 75mila euro verrà poi effettuato un intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione di intonaci e murature della cappella del cimitero di Formigine, intervento richiesto dai cittadini che frequentano la struttura.

L’acquisto del parcheggio ex Eni di via Giardini a Formigine è stato poi inserito in programmazione per 110mila euro, per la realizzazione futura di ulteriori posti auto a servizio del centro città. Adeguate anche le previsioni di bilancio per ampliare la progettazione dell’ammodernamento del parco dello sport, con l’importo allocato che aumenta a 420mila euro. In chiusura dei lavori del civico consesso sono state approvate anche una delibera (realizzazione di una cabina elettrica in deroga) e due mozioni: la prima richiede alla giunta di attivarsi per dedicare in futuro un’area verde pubblica alla “Brigata Italia”, la seconda che chiede di “esprimere piena solidarietà a Don Mattia Ferrari per le minacce ricevute”.