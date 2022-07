Semaforo verde a Castelfranco Emilia per un altro fine settimana ricco di iniziative che si vanno ad aggiungere a tutte quelle vissute anche in alcune serate infrasettimanali nell’ambito della densa stagione estiva degli eventi 2022. Un cartellone di appuntamenti, lo ricordiamo, per un pubblico di ogni età con iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale, in strettissima collaborazione con la Proloco di Castelfranco Emilia e le Associazioni del territorio.

Si comincia questo pomeriggio, venerdì 1 luglio, al Parco Cà Ranuzza, dove dalle ore 17.30 è in programma l’attesissimo torneo di “Street Basket”, a cura di Officina Polo Culturale e Polisportiva Arci Castelfranco Emilia.

Sempre questo pomeriggio, ma con inizio fissato alle 17.00, da non perdere due ore di completa full immersion nella storia e nella cultura del territorio: “A spasso nella storia”, una camminata condivisa per conoscere ancor meglio luoghi, tradizioni e comunità grazie a questo percorso storico culturale a cura di Forum Gallorum. Per informazioni e per prenotarsi (ricordiamo la prenotazione è obbligatoria) è sufficiente inviare una mail a forum.gallorum1@gmail.com

E a chiudere questa giornata ricca di iniziative, ci penserà l’atteso appuntamento con “Shopping sotto le stelle”: su Corso Martiri – Piazza A. Moro e Piazza Garibaldi, dalle ore 19.00 alle 24.00, spettacoli di danza, negozi aperti, gara canina e concerti musicali a cura di Centro Vivo, Simbiosi odv, Magic Rock, Danza Lerose, Only Swing Dance.

Passando alla giornata di domani, sabato 2 luglio, al Parco Villa Sorra, dalle ore 17.00 nuovo appuntamento “Favole a merenda”, letture animate per bambini a cura della Biblioteca comunale e Associazione culturale Bugs Bunny.

Sempre domani ma con estensione anche a domenica, dalle ore 17.00 alle 23.00 a Bosco Albergati torna “Crepuscolo in bosco”, laboratori, musica e attività per tutta la famiglia, aperitivo e cena al crepuscolo, a cura di La Città degli alberi APS ASD.

Count down già scattato anche per un altro attesissimo appuntamento in programma sabato sera, in Piazza Garibaldi, nel pieno cuore del centro storico di Castelfranco Emilia dove, dalle 21.00, andrà in scena “Quando sarò capace di amare – Massini racconta Gaber”: uno spettacolo di e con Stefano Massini, con la partecipazione Orchestra Multietnica di Arezzo. Un evento, realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, già sold out da giorni: ricordiamo che l’area sarà accessibile esclusivamente alle persone in possesso del tagliando di prenotazione.

Sempre sabato, ma puntando i fari su Manzolino, appuntamento all’area parrocchiale dove dalle 21.30 scatterà un interessante “Match di improvvisazione teatrale”, una vera e propria gara spettacolo a squadre, con un arbitro ed una grande giuria: il pubblico! Divertimento assicurato, a cura di Dynamis ASD.

Per chiudere la giornata di sabato, grande serata di musica e golosità a Piumazzo, dove dalle ore 18.00 alle 24.00 il sipario si alzerà su “Api & Elvis in concerto”, una bella serata rock con stand gastronomico, a cura di Arcispazio Piumazzo.

E per chiudere in bellezza l’intero fine settimana, domenica sarà una bella giornata all’insegna della condivisione, grazie alla “Fiera delle Associazioni”: dalle 09.00 alle 18.00 3 in Piazza Aldo Moro, punti informativi e momenti di condivisione con la cittadinanza e le associazioni del territorio castelfranchese, a cura del Gruppo Scout Castelfranco Emilia.