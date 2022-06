Dopo l’anteprima della Fiera di San Giovanni Battista, parte ufficialmente venerdì 1 luglio “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione.

Quest’anno, tra i luoghi coinvolti, anche l’area verde di Piazza Leopardi, il Parco del Magalasso, il Parco Arcobaleno ed il Parco del Guerro di San Vito dove saranno calendarizzati diversi eventi. Importante sottolineare che sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura.

Proseguirà inoltre, fino al 29 luglio, San Vito Summer 2022, con il ricco calendario di eventi e manifestazioni organizzati dalla Polisportiva San Vito che animeranno la frazione spilambertese.

Venerdì 1 luglio il primo evento in programma: alle ore 18.30 nella Corte d’Onore di Rocca Rangoni “Mamma che Rocca”, aperitivo e musica a cura del ristorante La Stria della Mamma.

Sabato 2 luglio, dalle 18 alle 22, presso il percorso Fai della Rocca Rangoni, “Veniamo in Pace”, mostra a cura di Lunati Manifacturing Ideas Srl.

Domenica 3 luglio dalle 20 alle 22, presso il percorso Fai della Rocca Rangoni, “Veniamo in Pace”, mostra a cura di Lunati Manifacturing Ideas Srl. Alle ore 20.30, presso la sede del Circolo Arci della Polisportiva Spilambertese, “Musica sotto le stelle: Bench and Claws”, a cura del Circolo Arci della Polisportiva Spilambertese. Info e prenotazioni: Miria, tel. 339-4774896 – Marco, tel. 333-9898324.

Lunedì 4 luglio dalle ore 19 “Cena in parrocchia” presso la parrocchia di San Vito. Per prenotazioni: Vittoria, tel. 349-0755694. Alle ore 21.30, al Parco di Rocca Rangoni, “Cinema sotto le stelle 2022”.

Martedì 5 luglio, dalle 10 alle 13 al Parco del Magalasso, “Giovanissim* in arte”, laboratorio di fotografia a cura di Overseas Onlus. Prenotazione consigliata, tel. 333-2628778. Dalle 19.30 alle 20.30, al campo sportivo I Maggio, “Serate benessere – Lezioni gratuite di yoga”, a cura di Orizzonti ASD. Alle ore 21.30, in piazza Leopardi, “Musica al chiaro di Luna” a cura del Corpo Bandistico G. Verdi.

Mercoledì 6 luglio dalle 20 alle 22, presso il percorso Fai della Rocca Rangoni, “Veniamo in Pace”, mostra a cura di Lunati Manifacturing Ideas Srl. Alle ore 21, al Parco di Rocca Rangoni, “Concerto: Esplorando Mondi Lontani”, a cura del Coro Multispilla APS. Alle ore 21.30, presso il Parco del Guerro di San Vito, “Cinema sotto le stelle 2022”, proiezione per bambini.

Giovedì 7 luglio alle ore 17.30, al giardino pensile di Rocca Rangoni, “Ecolaboratori: l’officina della creatività per ragazzi e famiglie (6/12 anni)”. Evento a cura dell’Associazione Centro Discontinuo, per info e prenotazioni: centrodiscontinuo@gmail.com, Facebook: centrodiscontinuo, Whatsapp 348-1682500. Alle ore 19, in centro storico, “Magic Market En plein Air”, mercatino con realizzazioni e pezzi unici a cura di creativi, artigiani e artisti. Evento a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo. Alle ore 21, alla piazzetta del Torrione Medievale, “Musica da Favola”, a cura della gelateria Gelato.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.