Un motociclista 21enne ha perso la vita in un incidente stradale accaduto ieri sera poco dopo le 21 lungo la provinciale 27 Valle del Samoggia nel tratto Monteveglio – Muffa. Sulla motocicletta viaggiava anche una ragazza di 18 anni, trasportata al Maggiore in codice 2, non in pericolo di vita.

Per cause in corso di accertamento, la moto condotta dal ragazzo è venuta a collisione con una automobile che procedeva in senso opposto. Anche il conducente di quest’ultima, un uomo di 64 anni, è stato trasportato al Maggiore con codice di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitai del 118 intervenuti anche con elisoccorso, i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.