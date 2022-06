Nuovo appuntamento alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris (ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna, via Gaist) per la sedicesima edizione de “La conquista della felicità” incontri di arte e vita in un luogo di cura e ricerca, con i patrocini dei Comune di Bologna e San Lazzaro di Savena.

Sabato 2 luglio si comincia alle ore 10.30 (all’interno delle proposte del “Circolo del Sorriso”) con la presentazione del progetto sostenuto dalla Curia di Bologna dal titolo Saperi & Sapori “Esperienze nel mondo vegetale” (dalla conoscenza delle piante,

alla loro coltivazione e all’utilizzo in cucina dei prodotti della terra) e la visita al “Giardino di Cono” con Cristian Sacchetti artefice del giardino sotto la guida della Coop. Agriverde. Visita alle altre piante del parco della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. All’interno del lavoro di affiancamento alle persone che sono state ospiti della struttura si è rilevato ancora più marcato il problema del tempo libero e delle occasioni di svago. Per questo si sono create varie opportunità di poter vivere occasioni di socialità soprattutto all’aperto, in un contesto naturale.

Cristian Sacchetti è un ragazzo con esiti di coma definito un po’ il “paziente zero”, un successo clinico del dott. Roberto Piperno neurologo e fisiatra. Dopo un lungo periodo di riabilitazione Cristian è diventato attore nella compagnia Gli amici di Luca nei percorsi teatrali della Casa dei Risvegli Luca De Nigris ed è stato assunto dalla cooperativa sociale perLUCA.

A seguire alle ore 11.30 S.E. il Cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi inaugurerà la “Panchina di Barbara” donata da Giuseppe Landi, con la presenza di Maria Vaccari presidente dell’associazione Gli amici di Luca, Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma e alcune persone che sono state vicine a Barbara Ferrari, scomparsa dopo 22 anni in stato vegetativo.

Un omaggio a Barbara la donna di San Venanzio di Galliera che viveva in stato di minima coscienza dal 1998 amorevolmente seguita dal papà Giampaolo e dopo la sua morte accolta nella struttura dell’ospedale privato Santa Viola. La sua vicenda era stata raccontata nel bel libro “Sperare sempre” scritto da Fiorenzo Facchini e Gianluigi Poggi per l’associazione “Insieme per Cristina”.

Per finire alle ore 21.30 la Compagnia Amici di Luca presenta “Con Un Libro Tra Le Mani” (Prova Aperta di Fine Laboratorio Teatrale) regia di Deborah Fortini coordinamento pedagogico Martina Pittureri.

Un appuntamento o meglio, un ritorno alla Casa Dei Risvegli dopo quasi tre anni di lontananza. E tutti con un libro in mano. Uno di questi è di Italo Calvino, autore dal quale il gruppo si è lasciati ispirare. Gli unici elementi una stazione e una valigia piena di oggetti con cui partire o forse semplicemente ritornare. Nel nostro bagaglio, tutta l’esperienza di ciò che abbiamo vissuto e le cose a noi care; come dice uno dei nostri protagonisti “lì dentro sono riposti i nostri sogni”. E così tra realtà e sogno, sono trascorsi questi mesi, cercando di capire come intraprendere un nuovo cammino in questo tempo presente ancora incerto.

“La Casa dei Risvegli Luca De Nigris – dice Fulvio De Nigris – intende essere un luogo di arte e di vita aperto ed integrato nella città con la capacità di accogliere visitatori che, vivendo ed interessandosi alle varie proposte culturali, riescono ad integrarsi con gli ospiti e la comunità di familiari, amici, volontari ed operatori sanitari. Ci piace pensare che il risveglio della coscienza passi attraverso la conquista della felicità”.

INGRESSO LIBERO – Info: 051 6225858 – info@amicidiluca.it