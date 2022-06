Ieri sera intorno alle 20:00 un anziano 78enne è stato investito da un’autovettura lungo via Anna Frank a Gavasseto. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, il violento impatto non ha lasciato scampo all’uomo, morto praticamente sul colpo.

A mezzanotte un’auto è finita in un fossato in via Rodolfo Morandi a Reggio (foto) il conducente, estratto dai vigili del fuoco, è stato portato al Santa Maria Nuova in codice di massima gravità. Sul posto, oltre al 118 e ai Vigili del fuoco, la Polizia locale per i rilievi.