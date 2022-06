I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno salvato una bambina rimasta chiusa in macchina a San Giovanni in Persiceto. E’ successo alle ore 12:30, quando una donna ha telefonato al 112 chiedendo aiuto perché non riusciva ad aprire lo sportello dell’auto che aveva parcheggiato davanti ad un supermercato e scendendo dal veicolo aveva lasciato accidentalmente le chiavi a bordo.

La richiedente era particolarmente preoccupata per l’incolumità della figlia di tre anni che era rimasta chiusa nel veicolo che si stava surriscaldando a causa del caldo rovente. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati sono stati costretti ad infrangere il finestrino per trarre in salvo la bambina che non era più a suo agio a causa della temperatura elevata. La bambina si è ripresa immediatamente e la madre ha ringraziato i Carabinieri.