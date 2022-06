La scorsa notte, personale della Polizia di Stato, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, nel transitare in via Monte S. Michele, ha notato la presenza di un uomo che stava armeggiando sulla porta d’ingresso secondaria di un bar, il Cafè Grattacielo. Gli operatori hanno subito bloccato il soggetto, interrompendo così l’attività criminosa in atto.

L’uomo, già noto agli Agenti per i numerosi reati contro il patrimonio, mostrava delle piccole escoriazioni dovute evidentemente alla forza posta in essere per commettere l’effrazione. Al termine dell’intervento, l’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. L’arresto è stato convalidato in sede di direttissima dalla competente Autorità Giudiziaria.