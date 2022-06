Si svolgerà domani sera, giovedì 30 giugno, a partire dalle ore 20,30 in Paggeria Arte & Turismo di piazzale Della Rosa, l’incontro mensile del nuovo gruppo di lettura della Biblioteca Cionini “Narra-Lettori”.

I Narra-Lettori è il gruppo di lettura della Biblioteca N. Cionini, che si riunisce ogni mese per parlare di un libro in particolare, ma anche per scambiarsi consigli, scoprire nuove storie e condividere la passione per la lettura.

Questo mese l’appuntamento è per domani, giovedì 30 giugno con il libro “L’acqua del lago non è mai dolce” di Giulia Caminito (Bompiani,2021).