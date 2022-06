Sabato 2 luglio il tipico pulmino rosso della City Red Bus, riprenderà il suo viaggio alla scoperta della montagna bolognese con Corno Shuttle.

L’iniziativa accompagnerà i turisti per tutta l’estate tra borghi, cascate e punti di interesse nel Comprensorio del Corno alle Scale, del lago di Suviana e delle Terme di Porretta.

Verranno proposti itinerari diversificati, accompagnati da una guida turistica, per vivere esperienze interessanti negli agriturismi, soste per scattare foto panoramiche e visite a santuari, musei e angoli nascosti e per scoprire il territorio comodamente seduti sul pulmino.

Il servizio sarà attivo nei week end di luglio, tutti i giorni di agosto fino al 21 e il week end del 27-28 agosto. La novità di quest’anno è la partenza da Piazza del Nettuno a Bologna con la possibilità di ritorno il sabato sera.

Per informazioni e prenotazioni

Bologna

EXTRABO piazza Nettuno 1/ab

Lunedì-sabato 8.30 18.30 domenica e festivi 10-17

Mail: extrabo@bolognawelcome.it Tel: +39 0516583109

Terme di Porretta

RECEPTION TERME Via Roma, 5, 40046 Porretta Terme (BO)

Lunedì-venerdì 8:30-12:30 e 14:30-17:30 sabato 8.30-18 domenica e festivi 9-18 mail: info@termediporretta.it Tel +39 0534 22062

Corno alle Scale

Ufficio IAT Lizzano Piazza Marconi 6

Tel: 0534 51052 martedì-domenica 9-12 e 15-18 mail: iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it

Ufficio IAT Vidiciatico via Marconi 31

Tel: 0534 53159 lunedì 9-12 e 15-18 mercoledì-domenica 9-12 e 15-18 Mail: iat.vidiciatico@comune.lizzano.bo.it

Costi

Andata e ritorno da Bologna

A/R Adulto 15 euro Bambini fino a 10 anni 10 euro

Una tratta adulto 10 euro Bambini fino a 10 anni 5 euro

Mezza giornata

Adulto 7 euro Bambini fino a 10 anni 3 euro

Abbonamento

10 corse: adulti 50 euro 10 corse: bambini 20 euro

Per le famiglie: con due abbonamenti adulto, un bambino gratis

Sconti del 10% nelle strutture convenzionate presentando il biglietto dell’iniziativa

(sconto non previsto per gli abbonamenti).

Un ricco programma da scoprire qui