Si riunirà domani, giovedì 30 giugno, alle 20.30 presso le sale del castello il Consiglio comunale di Formigine per la sesta seduta dell’anno. I lavori si apriranno con una interpellanza a tema “valorizzazione acetaia comunale”.

A seguire l’aula sarà chiamata a votare alcune delibere legate ai conti pubblici (variazione del budget 22/24 della Formigine Patrimonio, aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 22/24), nonché un permesso di costruire per la realizzazione di una cabina elettrica a Casinalbo. In conclusione verranno discusse dai consiglieri due mozioni sull’intitolazione di un parco alla Brigata Italia e un testo avente per oggetto “Minacce a Don Mattia Ferrari”. Come sempre, i lavori saranno trasmessi in diretta grazie al sistema audio-video in alta definizione di recente installazione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.