Numeri in aumento nei Centri estivi comunali di Maranello, che quest’anno hanno fatto registrare un incremento sia nelle iscrizioni sia nei turni settimanali richiesti dalle famiglie. Rispetto al 2019, ultimo anno non condizionato dall’emergenza covid, questa estate si sono iscritti 74 bambini in più – da 329 si è passati a 403 – e in media per ogni bimbo è stato richiesto un servizio di 5 settimane e mezzo, contro le 4 settimane di tre anni fa. E all’incremento di iscritti si è affiancato quest’anno anche l’aumento dei costi del servizio affidato a cooperative, dovuto all’inflazione causata dalle congiunture economiche internazionali.

Con una variazione al bilancio approvata ieri dal Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha comunque deciso di coprire questi incrementi per ‘congelare’ le rette pagate dalle famiglie, per un investimento complessivo di 347mila euro: 121mila euro in più rispetto al 2019, per un aumento delle risorse stanziate che raggiunge il 54%.

“I costi più alti del servizio si sarebbero sommati alle ‘bollette’ sempre più salate di questo periodo – spiega il Sindaco Luigi Zironi -. Abbiamo dunque deciso di investire tutte le risorse necessarie affinché le famiglie maranellesi non dovessero affrontare un onere economico in più, peraltro per un servizio ritenuto sempre più necessario anche per esigenze lavorative, come dimostra il numero di richieste. Abbiamo cercato di essere concreti, dando priorità ai bisogni quotidiani dei cittadini”.

“Proseguiamo sulla strada già intrapresa – aggiunge l’Assessore all’Istruzione Alessio Costetti – di fronte a costi di gestione lievitati per garantire il rispetto delle normative anticovid. Durante la pandemia siamo riusciti a lasciare invariate le rette, ma siamo tuttora in una fase delicata per le tasche delle famiglie, quindi ci è sembrato giusto e coerente ‘congelarle’ anche per quest’anno, nonostante le risorse da stanziare per tale operazione fossero ingenti”.

Più nel dettaglio, tra i bambini che nell’anno scolastico 2021/22 hanno frequentato il nido, la materna o la primaria, si è registrato un aumento delle iscrizioni ai Centri estivi anche rispetto allo scorso anno. Si è infatti passati nel complesso da 349 a 403 bimbi. E tutte le richieste giunte nei termini stabiliti sono state accolte.