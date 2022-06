A Castelnuovo Rangone arriva lo Street Food Festival, il format che unisce tutti i migliori Food Truck d’Italia, che dall’1 al 3 luglio scalderanno anima e stomaco.

L’appuntamento è presso piazza Bertoni, in una location consolidata e ottima per assaporare il clima del periodo, attraverso il piacere del cibo e della convivialità. Concerti e artisti di strada faranno da cornice alla manifestazione, l’animazione e l’intrattenimento sarà a cura di Radio Stella con Anima mia per quanto riguarda il venerdì sera, artisti di strada e dj set per tutto l’arco del pomeriggio e sera del sabato e infine gli Helldorado, la tribute band dei Negrita, per la chiusura della domenica.

L’obiettivo del Festival è quello di proporre un’offerta gastronomica quanto più ampia e diversificata, dando spazio a prodotti locali che rappresentino le eccellenze territoriali rivisitate in chiave street, ma che sappia anche incuriosire con piatti particolari, sperimentali, o che provengono da cucine diverse da quella italiana. Un ricco menù, insomma, che va incontro alle esigenze di ogni palato: tutti potranno trovare qualcosa di squisito, di dolce o salato, da cui lasciarsi incuriosire e tentare.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.