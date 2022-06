Il 4 luglio sarà l’occasione per scoprire Sona Jobarteh, ospite di Mundus per la prima volta. Una delle musiciste africane più interessanti della nuova generazione, cantante e virtuosa di Kora. Nata a Londra ma di origini gambiane, proviene da una delle cinque principali famiglie di griot dell’Africa occidentale: archivi viventi del popolo gambiano. È la prima donna a suonare professionalmente questo strumento, un’arpa liuto a 21 corde, simbolo dell’Africa occidentale. Il suo stile è impregnato dalle importanti tradizioni musicali della sua terra d’origine in una mescolanza di blues e afro-pop.

Ha all’attivo 3 album in studio, dal debutto nel 2008 con Afro–acoustic soul, in cui affronta temi sociali molto forti, alla fama internazionale acquisita con la composizione della colonna sonora del bellissimo docu-film sull’Africa, Motherland uscito nel 2010; ma è il secondo lavoro discografico Fasiya a consacrarla definitivamente come una delle musiciste africane più affermate. Il terzo album, Gambia, dedicato alla sua amatissima terra di origine, prosegue l’evoluzione del suo stile, attualmente sta lavorando ad un nuovo album che verrà pubblicato prossimamente.

Crediti

Sona Jobarteh kora, voce

Eric Appapoulay chitarra acustica

Andi McLean basso

Westley Joseph batteria

Mamadou Sarr percussioni

