A San Possidonio lungo la strada provinciale 11 della Pioppa, partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul canale Sabbioncello, che comporteranno la chiusura totale della struttura da lunedì 4 luglio per 45 giorni fino al 17 agosto.

L’intervento sarà realizzato dalla società cooperativa di lavoro Batea di Concordia sulla Secchia e prevede una prima fase, della durata di 45 giorni, durante la quale sarà interdetto completamente il transito sul ponte per permettere la costruzione di una soletta in cemento armato di rinforzo ed altri interventi di manutenzione straordinaria. Successivamente il ponte verrà riaperto al traffico a doppio senso e infine ci sarà una fase conclusiva dei lavori con il transito a senso unico alternato, per completare l’intervento di manutenzione straordinaria della struttura entro il mese di novembre.

Sono stati individuati percorsi alternativi lungo la strada provinciale 5 di Cavezzo e la strada provinciale 8 di Mirandola, in modo tale da limitare i disagi alla circolazione.

I tecnici della Provincia sottolineano che «Il degrado dell’opera ha raggiunto livelli significativi a causa dell’usura del tempo e dell’assenza di un sistema di regimazione delle acque superficiali, specialmente sui marciapiedi, creando problemi alle strutture portanti del ponte. Occorre quindi intervenire con un intervento di manutenzione straordinaria che preservi l’integrità del manufatto nel tempo».

Il ponte sul canale Sabbioncello è stato realizzato dal consorzio interprovinciale della Bonifica di Burana nel 1950 con il collaudo finale avvenuto nel 1952 dalla cooperativa Muratori di Finale Emilia.

Si tratta di un ponte in cemento armato a tre campate con due pile centrali e due tratti a sbalzo laterali della lunghezza complessiva di 22 metri e una larghezza della sede stradale di sei metri e mezzo.