L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, mirate alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati, di ogni forma di illegalità e di disturbo delle persone, continuano con l’intento di restituire ai cittadini le aree urbane colpite da fenomeni di degrado ed aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini di Reggio Emilia.

I giorni scorsi, in occasione del weekend, il Questore di Reggio Emilia ha disposto specifici servizi interforze in collaborazione anche con le altre Forze di Polizia presenti su territorio Coordinati da un funzionario della Polizia di Stato i servizi, mirati al controllo della cosiddetta movida nel centro cittadino, sono stati incentrati soprattutto nelle zone nelle principali piazza del centro e, in particolare, nel “quadrilatero”. I risultati prodotti possono essere così tradotti: 290 le persone identificate; 12 gli esercizi commerciali controllati; 61 i veicoli.