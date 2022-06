Questo pomeriggio, martedì 28 giugno alle ore 18, in Sala Civica “E. Ferraresi”, si terrà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Novi di Modena per il secondo mandato del Sindaco Enrico Diacci. La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013