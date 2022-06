Professionisti del settore sociosanitario, infermieri, operatori e personale ausiliario che desiderano presentare la propria candidatura per occupare un posto di lavoro nella nuovissima Casa residenza anziani “Madre Teresa di Calcutta” di Casalgrande Alto possono presentarsi personalmente presso la sede della CRA di via Zacconi, giovedì 30 giugno, dalle ore 10 alle 17.

La Casa residenza anziani è di proprietà del Comune di Casalgrande che ha affidato la gestione a Coopelios, gruppo cooperativo reggiano specializzato nel settore socio-sanitario e assistenziale. L’inizio dell’attività è previsto entro la fine dell’estate.

La struttura, di oltre tremila e duecento metri quadrati, ha circa 80 posti letto, di cui una parte dedicati agli anziani non autosufficienti, in risposta alle esigenze della Comunità la cui popolazione anziana è in forte crescita.

Gli aspiranti candidati potranno conoscere e approfondire le peculiarità del lavoro proposto, visitare la struttura e lasciare il curriculum vitae per la candidatura a una delle posizioni aperte.

E’ possibile inviare il curriculum anche tramite il sito www.coopelios.com, nella sezione “Carriere – Lavora con noi”.