Si è svolto nei giorni scorsi in Municipio un incontro tra il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e l’Assessore al Commercio e Attività Produttive Massimo Malagoli con i responsabili di Coop Alleanza 3.0 di Modena che hanno prospettato la chiusura, nei primi giorni del mese di settembre, del punto vendita di via Mosca a Sassuolo.

“La chiusura – chiarisce il Sindaco – rientra negli accordi per la realizzazione della nuova Coop e riguarda 12 dipendenti di Sassuolo. Ci siamo fatti portavoce delle loro istanze e delle loro necessità ottenendo la garanzia che nessuno di loro rischierà di perdere il posto di lavoro, ma verranno reimpiegato negli altri punti vendita. Ringrazio Coop Alleanza 3.0 per la sensibilità e la disponibilità dimostrata in un periodo di difficoltà economica dovuta ai forti rincari in cui la salvaguardia dei posti di lavoro è e deve essere assolutamente prioritaria”.