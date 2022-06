Modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona dello stadio Braglia di Modena in vista del concerto di Ultimo in programma giovedì 30 giugno.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza sono stati infatti adottati alcuni provvedimenti di viabilità, come deviazioni e sospensioni della circolazione stradale anche attraverso la collocazione di transenne, autorizzati dalla Polizia locale di Modena e dall’amministrazione comunale tramite ordinanza; mentre il posizionamento della segnaletica stradale, conforme al Codice della Strada, è compito degli organizzatori del concerto.

Da sabato scorso piazzale Tien An Men non è più accessibile per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento del concerto. Pertanto, in questi giorni e fino alle 22 del 2 luglio nel piazzale, adibito a parcheggio, vige il divieto di sosta con rimozione e non si può accedere in viale Monte Kosica da piazzale Tien An Men, mentre l’accesso da via Montecuccoli a via Dogali è consentito solo ai residenti.

In particolare, il giorno del concerto, giovedì 30 giugno, dalle ore 10, anche via Monte Kosica (tra via Montecuccoli sino a piazzale Tien An men) e via Montecuccoli dovranno essere libere da auto perché consentire il posizionamento delle infrastrutture di prefiltraggio e filtraggio del pubblico. Dalle 10 alle 24 del 30 giugno non si potrà dunque parcheggiare, su ambo i lati, in via Monte Kosica nel tratto tra via Fontanelli e piazzale Tien An Men, in via Montecuccoli, in via Dogali da via Montecuccoli a piazzale Tien An Men e nell’area del parcheggio in superficie Novi Park sul retro del Teatro La Tenda, a fianco dell’ingresso al parcheggio sotterraneo oltre che nel parcheggio di via Monte Kosica a fianco della Tenda. Dalle ore 14, fino all’1, non si potrà neanche transitare in via Monte Kosica tra via Fontanelli e l’ingresso al Novi Park e dalle ore 17 neppure in via Montecuccoli tra via Monte Kosica e via Padre Candido (eccetto veicoli di soccorsi e forze dell’ordine).

Al termine del concerto previsto intorno alle 23.30 le aree di chiusura potrebbero, secondo l’andamento del deflusso del pubblico, essere allargate alla zona di via Monte Kosica sino a piazzale Bruni, così come il traffico proveniente da sud potrebbe essere deviato verso la rotatoria di via Paolucci.