L’Unione colline matildiche mette a disposizione contributi per aiutare le famiglie a pagare le utenze domestiche.

Le domande potranno essere presentate a fino al 23 luglio 2022 compilando il modulo che i cittadini troveranno sui siti internet dell’Unione e dei tre comuni che ne fanno parte: Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo. Per la compilazione delle domande è necessario possedere lo SPID (solo per i cittadini ultrasessantacinquenni privi di SPID, la domanda può essere presentata da un parente convivente in possesso di identità digitale).

Uno dei criteri necessari per poter partecipare è avere un valore Isee corrente da 0 a 22mila euro.

Stiamo parlando di aiuti per pagare le bollette elettriche, del gas da riscaldamento e della fornitura di acqua per gli utenti domestici.

L’assegnazione dei contributi una tantum, che avverrà sulla base di una graduatoria, sarà commisurato in base al numero dei componenti del nucleo familiare: 1 o 2 componenti: 250 euro; 3 o 4 componenti: 400 euro; 5 o più componenti: 500 euro.