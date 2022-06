Nell’ambito delle iniziative di Aeroporto di Bologna per la transizione verso la mobilità elettrica e come segno di un più ampio coinvolgimento del territorio verso la sostenibilità, il Sales Director Generators and eMobility Division di Ducati Energia Mirco Fucili ha consegnato oggi al Presidente di Aeroporto di Bologna Enrico Postacchini un “Free Duck 4”, quadriciclo elettrico leggero ad elevata capacità di carico, prodotto dalla casa di Borgo Panigale in ottica di mobilità sostenibile.

Il mezzo, dato in comodato d’uso, verrà utilizzato per gli spostamenti ad emissioni zero del personale del Gruppo AdB in aerea aeroportuale (sia in airside che all’interno della viabilità aeroportuale).

Il Piano di Sostenibilità di AdB prevede che la flotta aziendale del Gruppo (auto, furgoni e mezzi operativi) venga via via sostituita da mezzi elettrici, così come è già stato fatto di recente con l’acquisto di un elevatore elettrico che consente ai passeggeri con problemi di deambulazione di salire a bordo degli aerei.

Inoltre, entro quest’anno, verranno installate 10 nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche di passeggeri e operatori aeroportuali, colonnine che saliranno a 32 entro il 2025.