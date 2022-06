Con una recente delibera la Giunta maranellese ha voluto ampliare per l’anno in corso lo sconto sul canone di occupazione di suolo pubblico per tutti gli esercizi pubblici e per le attività artigianali alimentari (ad esempio pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio, forni).

Con il Decreto ‘Milleproroghe’ il Governo aveva esentato queste attività dal pagamento del canone per i tre mesi del 2022, lasciando poi ai singoli Comuni la scelta sui nove mesi restanti. E l’Amministrazione di Maranello ha deciso di abbattere il canone fino al 31 dicembre, portando esercenti e artigiani alimentari ad usufruire di uno sconto complessivo del 75% sull’intero anno. Per il Comune l’operazione vale un investimento di circa 60mila euro.

“Abbiamo agito con l’obiettivo di ottenere un beneficio diretto sulle finanze dei commercianti – spiega il Sindaco, Luigi Zironi – per dar loro un sostegno in questo momento delicato. Vista la stagione, abbiamo pensato che favorire l’utilizzo di dehors e tavolini all’aperto potesse agevolare il rilancio degli affari in un settore particolarmente colpito dalle conseguenze della pandemia, ora in difficoltà anche a causa dei rincari sul gas e sull’energia elettrica”.