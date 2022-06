Un invito rivolto ai cittadini per individuare nuove aree verdi a Campogalliano. È questo il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale nella giornata di oggi, lunedì 27 giugno, attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune. L’auspicio è di avviare un percorso condiviso con la comunità riguardante l’individuazione di nuovi spazi, nel capoluogo e nelle frazioni, idonei a ospitare le prossime piantumazioni.

Da una prima mappatura, effettuata grazie anche al contributo della Consulta Ambiente, è emersa una grande diversità tra le varie aree del paese, in grado di suggerire molteplici azioni che vanno dalla sostituzione di singoli alberi a nuove progettazioni di verde in alcuni parchi. Per non influenzare le indicazioni che i cittadini vorranno fornire, si è preferito posticipare la pubblicazione di questa indagine preliminare.

“Le prossime piantumazioni non si limiteranno a forestazioni periferiche – commenta l’assessore all’Ambiente Marcello Messori – ma riguarderanno anche l’ambito urbano, aiutando a contrastare gli effetti locali del cambiamento climatico e contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone”.

I cittadini potranno inoltrare i propri suggerimenti sulla collocazione strategica delle nuove piantumazioni entro martedì 26 luglio, o inviando un messaggio privato alla pagina facebook del Comune o inviando una mail a redazione.sito@comune.campogalliano.mo.it. Le osservazioni ricevute saranno oggetto di studio da parte di una commissione che ne valuterà la fattibilità.

Lo scorso luglio l’amministrazione comunale aveva lanciato sui social un’azione partecipativa analoga, riguardante però la collocazione dei nuovi arredi urbani, composti da portabici e panchine. Quell’invito si concluse con numerosi consigli provenienti dai cittadini, molti dei quali inseriti nel progetto finale, attuato a novembre.