Stamane un incendio di sterpaglie ed arbusti ha interessato un campo non coltivato in via Montello a Sant’Ilario d’Enza. Secondo i Vigili del fuoco, sul posto con l’unità mobile di S. Ilario e diverse squadre da Reggio Emilia, è probabile si sia trattato di un incendio doloso. Le fiamme hanno interessato un ettaro di terreno. Presenti anche i Carabinieri di Quattro Castella.



