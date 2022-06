Tornano a indagare Arno Maletti, hacker a tempo perso, e Lans Iula, pittore con un passato da rapinatore di banche, nel secondo episodio della serie del Club Montecristo, “Vivi nascosto”, scritto dal formiginese Fabiano Massimi per Mondadori.

Sarà possibile incontrare Massimi nella rassegna “Martedì in giallo”, in programma domani, 28 giugno, alle 21 presso il parco della biblioteca di Formigine (via S. Antonio 4). Massimi sarà intervistato dal giornalista e scrittore Daniele Bresciani.

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine e sostenuta dalla Fondazione di Modena.