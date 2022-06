La Polizia locale di Reggio Emilia, nella notte fra venerdì 24 e sabato 25 giugno, ha messo in campo un servizio mirato al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica. Cinque pattuglie del Comando di via Brigata Reggio, tra l’una di notte e le 7 di mattina, hanno controllato oltre 300 mezzi sulle principali arterie della città: 14 le patenti ritirate ad altrettanti conducenti il cui tasso alcolemico nel sangue superava il limite fissato dalla legge.

L’operazione è avvenuta nell’ambito del piano estivo per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada nel territorio del comune di Reggio Emilia e per le verifiche gli agenti hanno utilizzato il test preliminare e l’etilometro.

Tre i punti di controllo: in centro storico, nella zona nord-est e sulla via Emilia. Gli agenti, oltre al ritirato delle 14 patenti ad altrettanti conducenti, hanno provveduto per 9 automobilisti al deferimento all’autorità giudiziaria, perché alla guida con tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi/litro. Per due uomini, fermati alla guida con un tasso alcolemico superava di quattro volte il limite fissato dalla legge, è scattato anche il sequestro ai fini di confisca dell’auto.