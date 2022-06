Nek ha messo le vesti del busker per promuovere “Dalla strada al palco” il nuovo programma in onda in prima serata dal 28 giugno su Rai Due. Ha utilizzato Twitter per invitare i suoi fan ad andare in via del Corso a Roma dove si è presentato con cappello nero e chitarra e microfono iniziando a cantare e suonare come gli artisti di strada e intonando le note di suoi celebri successi.

Nek sarà impegnato per quattro puntate nello show ideato da Carlo Conti in cui cantanti, musicisti e artisti avranno l’occasione di potersi raccontare ed esibire.