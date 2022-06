Cielo in prevalenza sereno. Temperature minime senza variazioni significative con valori attorno a 22/23 gradi lungo la costa e nei centri urbani e attorno di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime in locale lieve aumento con valori compresi tra 31 gradi della costa e 34/35 gradi delle zone interne. Venti deboli in prevalenza orientali con rinforzi di brezza dal pomeriggio sul settore centro-orientale. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)