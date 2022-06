Questa notte intorno alle 4:00, sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 183 e che ha visto coinvolti un’autovettura e due mezzi pesanti. Nello scontro uno dei mezzi pesanti si è ribaltato perdendo parte del carico e innescando un principio d’incendio spento da squadre dei Vigili del Fuoco sul posto con squadre da Modena e Bologna. Deceduto il conducente di uno dei mezzi pesanti feriti i conducenti degli altri due veicoli.

Non vi sono sostanze coinvolte possano creare preoccupazione. Sono in corso le attività di rilievo e rimozione dei mezzi. Traffico sbloccato in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre ai Vigili del Fuoco, alle pattuglie della Polizia Stradale ed al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.