Tre giorni di musica, eventi, attività e buon cibo: dal 1° al 3 luglio Villa Boschetti ospiterà la prima edizione del Sangér Summer Fest, un nuovo ed imperdibile evento estivo organizzato da Vivi Sangèr, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Consorzio Creativo di Modena e i commercianti del paese.

Si comincia venerdì 1° luglio con la presentazione del libro ‘Ogni estate a Lubecca’ di Carlo Gregori che inaugurerà il primo giorno di eventi, in cui il PIC-NIC alla Corte dei Boschetti sarà l’appuntamento clou. È possibile prenotare un cestino al 347.6278399 e godersi del buon cibo delle Botteghe e la musica di Dj Morra all’ombra del parco. A seguire il concerto dei Gypsinduo, due anime nomadi, gli strumenti, chitarra e fisarmonica così come i loro musicisti che portano a San Cesario la musica dal mondo.

Sabato 2 luglio la sveglia suona presto perché alle 5:35 parte la SunRide, camminata all’alba lungo il fiume e le campagne sancesaresi. Per iscrizioni: 345.6453067. La quota è di 10€ e comprende l’inimitabile t-shirt Sunride e una meritata colazione a fine camminata.

Dopo avervi lasciato qualche ora per riposare, si riparte nel pomeriggio con il Wellness 360° dove vedremo i professionisti del benessere del paese in una giornata di consigli, consulenze e attività nel parco. Ora che ci siamo presi cura del corpo, nutriamo anche la mente con la presentazione del libro ‘La fine del venditore di case’ di Claudio Gavioli.

Alle 19:30, in collaborazione con l’Associazione Le Contrade, al via L’Emilia Street Food: tagliatelle e tigelle alla mano. Infine, l’inconfondibile musica di Dj Ivan aprirà il concerto dei ManàManà, 6 musicisti che ci faranno cantare a squarciagola e ballare fino allo sfinimento. Per prenotare un tavolo: 347.6278399.

Domenica 3 luglio ultimo giorno con gran finale: alle 18 inizierà ‘Botteghe sotto le Stelle’, il mercatino con prodotti fatti a mano e idee creative delle Botteghe del Paese. A seguire, Roberto Valentini ci presenterà il suo libro ‘L’illuminista felice’ nella nuova Corte di Villa Boschetti. Per cena verrà creata una mega tavolata della pizza: per prenotazioni 347.6278399. Attenti, infine, a quel duo… Tommy e K, che porteranno sul palco l’eccellenza musicale unita ad una geniale pazzia.

Tutte le info sugli eventi sono disponibili sul sito e canali social del Comune di San Cesario e sui canali social di Vivi SanGèr.