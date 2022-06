L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue mercoledì 29 giugno nel Chiostro della Corte Ospitale alle ore 21.30 con lo spettacolo Calcinacci di e con Claudio Larena, Progetto selezionato Poweredbyref 2020 di RomaeuropaFestival.

In scena un muro e un operaio. Lo vediamo solo, in perenne dialogo con il muro e con la materia che andrà a rivestirlo. Lo vediamo vigile, rispettare regole che si tramutano in gesti e in azioni, in partiture meccaniche e risolute che non possono avvenire se non in quel quadrato di telo protettivo posto davanti alla parete. Questo è il luogo dello sporco, della polvere e allo stesso tempo della disciplina, a suo modo un luogo sacro dove probabilmente il soggetto in questione compie continuamente giorno per giorno le stesse azioni, fino a farle diventare degli automatismi dai quali cercherà di scappare, per poi tornarci come se un elastico lo tenesse legato al muro che, per ogni tentativo di fuga, lo richiama all’ordine.

Il muro è uno specchio che non riflette, è una possibilità, non è un limite, è un lavoro e una relazione concreta che non può mutare.

Tutto gira attorno al muro, senza di lui, non succederebbe tutto il resto.

A seguire Claudio Larena apre al pubblico la sala prove del suo nuovo lavoro LENA, progetto vincitore del bando ERetici_ le strade dei teatri, Centro di Residenza Emilia-Romagna ::: L’Arboreto Teatro Dimora, La Corte Ospitale.

Biglietti: intero € 10, ridotto under 25, over 65, soci ARCI, soci COOP € 8, ridotto Carta DOC (docenti dell’Emilia Romagna) e studenti universitari di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe) € 5 – È possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 0522621133 o via email all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17

Biglietti in vendita da mercoledì 18 maggio 2022 su www.vivaticket.it. La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima degli spettacoli. La Corte Ospitale è in via Fontana 2, Rubiera. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento:www.corteospitale.org

Ogni sera di spettacolo all’interno del Chiostro sarà attivo un servizio bar.

Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.