Al via, dalla prossima settimana, importanti lavori di ammodernamento della rete di distribuzione idrica a servizio della città di Reggio Emilia che comporteranno modifiche alla viabilità cittadina: a far data da martedì 28 giugno e per una durata complessiva di circa 15 settimane la circolazione su Via F.lli Rosselli, all’altezza di Coviolo, subirà importanti cambiamenti.

Da martedì 28 giugno la circolazione su via F.lli Rosselli sarà consentita a senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

Da lunedì 18 luglio Via F.lli Rosselli sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 18, mentre nelle ore notturne sarà consentito il transito con senso unico alternato.

Nei weekend la strada sarà liberata in modo da consentire la circolazione ordinaria.

Al fine di limitare al minimo i disagi al traffico veicolare, i lavori si svolgeranno nel periodo estivo: si ringraziano in anticipo i cittadini per la collaborazione.