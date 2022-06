Jacopo Faroni è il nuovo segretario della sede Lapam Confartigianato di Castellarano. Faroni, giovane già da qualche anno in associazione, è nativo proprio di Castellarano e prende il posto di Oriano Neroni, che, oltre ad affiancare il nuovo segretario, ora è referente sindacale Lapam per la Zona di Reggio Emilia oltre a seguire le categorie del Terzo Settore e degli agenti di commercio dell’Usarci.

Faroni è stato presentato al consiglio della sede nel corso di una serata in cui è stato fatto il punto sulla situazione delle imprese nel Comune del Secchia, alla presenza di Presidente della sede locale, Loris Pozzi, del Segretario generale Lapam Carlo Alberto Rossi, oltre che di altri imprenditori associati e funzionari. In particolare, si è parlato di un prossimo incontro che Lapam Castellarano chiederà all’amministrazione comunale, per un confronto sulle difficoltà delle imprese locali, legate agli aumenti dei prezzi energetici e delle materie prime (a partire da quelle alimentari), ma anche alla situazione di stallo del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, una situazione che mette a rischio diverse imprese del comparto costruzioni.

Il rapporto con l’amministrazione comunale è molto positivo e si conta, tramite questo prossimo incontro, di rinsaldarlo ulteriormente a favore degli imprenditori e delle attività locali. Altro tema ‘caldo’ nel corso della riunione con gli imprenditori che compongono il consiglio della sede, quello della sostenibilità: a partire dalla presentazione del Bilancio del Valore, il primo bilancio di sostenibilità promosso da Lapam, la discussione si è sviluppata con il riconoscimento che le tematiche Esg (ambientali, sociali ed economiche e di governance) sono sempre più cogenti anche per le imprese di piccole e medie dimensioni del territorio. I ‘piccoli’, anzi, hanno mostrato di essere in linea con queste dinamiche e di voler fare in pieno la propria parte.