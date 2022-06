Alle ore 8:30 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano, chiuso in precedenza a causa di un incidente avvenuto al km 183 e che ha visto coinvolti un’autovettura e due mezzi pesanti. Nell’incidente i due mezzi pesanti si sono ribaltati, uno ha inoltre disperso il carico su entrambe le carreggiate che ha innescato un principio di incendio. A causa del danneggiamento delle barriere centrali, il traffico in direzione Milano circola su tre delle quattro corsie disponibili dove si registrano 3 km di coda.

Proseguono le operazioni di recupero dei mezzi pesanti e il ripristino del piano viabile del tratto in direzione Bologna contemporaneamente alla distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Attualmente, in direzione Bologna si registrano: 9 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Modena Nord e 10 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Modena Sud.

Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l’uscita a Modena Sud si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Valsamoggia, in alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Modena Nord.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Ancona/Pescara si consiglia di seguire il percorso A4 – A13 e infine A14. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti da Milano verso Firenze/Roma si consiglia di seguire il percorso A1 – A15 – A12 – A11 e infine A1.