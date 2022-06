Sarà l’antica Pieve di Albinea a fare da palcoscenico al prestigioso concerto per organo e coro “sing we and chant it”. I protagonisti saranno il Coro Versum Vocale (Monaco di Baviera), diretto da Joel Frederiksen e il Coro Cappella Musicale di S. Francesco di Paola (Reggio Emilia), diretto da Silvia Perucchetti. All’organo si esibirà Federico Bigi.

L’appuntamento sarà sabato 25 giugno alle ore 21. Ingresso gratuito a partire dalle 20.30.

Verranno eseguite musiche del Rinascimento italiano, inglese e tedesco di Palestrina, Azzaiolo, Tallis, Morley, Dowland e Hassler.

L’iniziativa conclude il ciclo di appuntamenti organizzati per riscoprire la “Madonna di Albinea” ed era stata preceduta da una conferenza monografica dedicata al dipinto che si era svolta il 14 maggio scorso nella sala civica di via Morandi. Le iniziative sono state programmate in occasione dell’intervento di manutenzione della pala raffigurante la Madonna con il Bambino e le Sante Lucia e Maddalena, conservata nella Pieve.

L’organizzazione è in capo al Lions Club Albinea “Ludovico Ariosto”, in collaborazione con il Comune e l’Unità Pastorale Sacra Famiglia di Albinea.