Merenda in costumi d’epoca al Parco Rio Gamberi. Domenica 26 giugno Castelnuovo Immagina, l’associazione dei commercianti di Castelnuovo Rangone, organizza un’originale iniziativa aperta a tutti: una passeggiata in abiti storici nel parco principale del paese, con una pausa per un pic nic insieme.

La passeggiata inizierà alle 15 e sarà possibile noleggiare l’abito sul luogo presso un gazebo dedicato, alle 17 è previsto il momento conviviale. Ai partecipanti è consigliato di portare un panno, una tovaglia – possibilmente a tema – e cestini da pic nic, per immergersi davvero nelle atmosfere di un tempo.

La Rosta presenta il disco “Hotel Colonial” al Parco Lennon

I La Rosta portano il loro disco “Hotel Colonial” martedì 28 giugno sul palco del Parco Lennon di Castelnuovo. A distanza di sei anni dal primo disco, il progetto musicale di Andrea Rovacchi (Julie’s Haircut), Massimo “Ice” Ghiacci (Modena City Ramblers) e Marco Goran Ambrosi (Nuju) torna dal vivo per un concerto in duo acustico, nell’ambito della rassegna “Note al Lennon” promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone.

Le canzoni saranno proposte nella forma con la quale sono state composte e inizialmente suonate, due chitarre, un tamburello, un’armonica: arrangiamenti essenziali per far risaltare la sostanza più che la forma.

Con il loro stile “folk-wave” i La Rosta riprendono il vecchio mondo dei cantautori acustici, primo fra tutti Edoardo Bennato, e lo tratta attraverso l’esperienza del punk e del new wave.

Tutte le serate della rassegna “Note al Lennon” sono ad ingresso libero e gratuito, il concerto inizierà alle 21.