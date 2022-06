“A Settembre di quest’anno arriva la Fiera delle Eccellenze Locali, la Fiera dell’Economia Montana”. Ad annunciarlo è Daniele Cornia, Assessore Turismo e Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano.

“Quest’anno, per dare nuovo slancio al nostro territorio, abbiamo cercato di riorganizzare la Fiera dell’Economia Montana, anche se le edizioni ufficiali erano previste per il 2021 ed il 2023. Dal confronto con le Associazioni di Categoria e i loro affiliati era emersa inizialmente la proposta di posticipare la manifestazione a settembre: se l’avessimo infatti voluta organizzare a giugno, sarebbe stato necessario avviare le pratiche tra gennaio e febbraio, nel rispetto delle normative anti-covid vigenti in quel momento, il che sarebbe stato un azzardo perché si sarebbe dovuta organizzare una Fiera con ingressi contingentati, controllo del green-pass, stand distanziati ect…

A tutto questo – aggiunge Cornia – si sono aggiunti rincari importanti che hanno colpito tutti i settori negli ultimi mesi, così che, nel momento in cui abbiamo ripreso le pratiche per l’organizzazione, buona parte degli Stand principali ci hanno comunicato che avrebbero preferito rinunciare alla partecipazione a questa edizione straordinaria per non sostenere ulteriori costi in un momento di grande incertezza.

Preso atto di questo abbiamo deciso di organizzare, per settembre, un evento che possa comunque dare lustro al nostro territorio, in chiave di Fiera delle Eccellenze gastronomiche del nostro Frignano: un evento nel Centro Storico del Paese, nel quale saranno presenti stand espositivi e dimostrativi, intrattenimenti musicali, spazi per bambini, il tutto coinvolgendo ristoranti e locali del territorio”.

“Vorrei rassicurare comunque tutti – conclude l’Assessore Turismo e Cultura – confermando che la Fiera dell’Economia Montana si svolgerà, come da naturale scadenza, nel 2023, anno nel quale ci siamo posti l’obiettivo di portare anche il Mercato Europeo sul nostro territorio”.