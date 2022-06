Appuntamento da non perdere alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris (ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna, via Gaist 6) per il quarto appuntamento della sedicesima edizione de “La conquista della felicità” incontri di arte e vita in un luogo di cura e ricerca con i patrocini dei Comune di Bologna e San Lazzaro.

Venerdì 24 giugno alle 21:00 IL RISVEGLIO DEI BURATTINI: VI RACCONTO IL MIO COVID. Incontro con il burattinaio RICCARDO PAZZAGLIA Interviene la dott.ssa Laura Simoncini che lo ebbe in cura all’Ospedale Maggiore. Conduce Fulvio De Nigris. Ingresso libero.

Un incontro particolare che si prospetta molto emozionante. Riccardo Pazzaglia il famoso burattinaio bolognese recentemente insignito con la Turrita d’Argento dal Comune di Bologna per i suoi trenta anni di carriera racconta la sua esperienza con il virus che lo portò in coma, la lenta riabilitazione e il ritorno alla vita attiva, ai burattini e al mondo del teatro. Lo fa alla sua maniera, utilizzando gli oggetti di scena a lui cari, teatralizzando quell’esperienza faticosa ed imprevedibile, dialogando con la dott.ssa Laura Simoncini medico fisiatra che lo ebbe in cura all’Ospedale Maggiore, in un incontro condotto da Fulvio De nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca.

“E’ un piacere – dice Fulvio De Nigris- avere Riccardo Pazzaglia alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris . In trasferta dal Cortile del Podestà dove realizza la sua bellissima rassegna estiva da noi, oltre ai preziosi burattini, porterà la sua testimonianza perché possa essere di aiuto ai tanti che, come lui, sono stati colpiti dal covid ed hanno avuto esperienze analoghe tutte da raccontare ed analizzare. Siccome sono tante e con elementi analoghi da raccontare organisseremo sul tema anche un seminario nella prossima Giornata dei risvegli di ottobre”.

La “Casa dei Risvegli Luca de Nigris” intende essere un luogo di arte e di vita aperto ed integrato nella città con la capacità di accogliere visitatori che, vivendo ed interessandosi alle varie proposte culturali, riescono ad integrarsi con gli ospiti e la comunità di familiari, amici, volontari ed operatori sanitari. Ci piace pensare che il risveglio della coscienza passi attraverso la conquista della felicità.

il progetto “La conquista della felicità” un insieme di appuntamenti tra teatro, musica, incontri e letture. Un progetto di “resistenza civile” (sapendo che la propria “resistenza civile” se non avrà portato la “conquista della felicità” avrà comunque prodotto uno sguardo attivo sulla vita.