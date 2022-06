Da domani 24 giugno e fino a venerdì 8 luglio il “Mercato Contadino” di Soliera che si tiene tutti i venerdì mattina, si trasferisce nel piazzale che si trova all’angolo tra via Nenni e via Grandi, per lasciare libera piazza Lusvardi in occasione della Fiera, in programma questo weekend, e di Arti Vive Festival che si terrà dal 2 al 10 luglio.

Gli orari del mercato rimangono immutati: dalle 7.30 alle 13.

Com’è noto, il mercato è animato da bancarelle di frutta, verdura e prodotti tipici del territorio, messi in vendita direttamente dai produttori agricoli della zona, senza passaggi intermedi, a prezzi convenienti e con la sicurezza della provenienza.

L’iniziativa mira a produrre vantaggi reciproci sia per i produttori agricoli che per i consumatori: questi ultimi trovano prodotti freschi, stagionali e biologici di qualità, allo stesso tempo ai produttori agricoli viene offerta l’opportunità di incontrare i consumatori in modo diretto, facendo affidamento su un canale di vendita integrativo alla grande distribuzione.