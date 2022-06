E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, informa che ieri pomeriggio intorno alle 19 si è verificata una interruzione di alimentazione elettrica che ha interessato una parte del centro abitato del Comune di Maranello. Il disservizio è stato provocato da una serie di guasti sulle linee in cavo di media tensione provocati dall’eccezionale e persistente ondata di calore che ha determinato l’incremento dei carichi sulla rete e il surriscaldamento dei cavi interrati, provocando il cedimento dell’isolamento degli stessi.

L’azienda elettrica è intervenuta prontamente mobilitando gruppi elettrogeni e realizzando collegamenti provvisori per isolare le porzioni di rete guaste e rialimentare completamente tutti i clienti. La complessità delle operazioni, che hanno necessitato dell’utilizzo di mezzi speciali per il trasporto dei gruppi generatori e per la realizzazione delle linee provvisorie, ha richiesto alcune ore per concludere le attività. Il servizio è stato ripristinato intorno alle 6 di questa mattina per la totalità della clientela. Le riparazioni definitive saranno completate nel corso della giornata odierna. I tecnici dell’azienda elettrica sono inoltre al lavoro per il controllo delle linee elettriche in questa fase di ondate di calore di particolare intensità .

E-Distribuzione infine precisa che il Sindaco e le principali istituzioni locali sono state immediatamente informate riguardo l’interruzione della fornitura e costantemente aggiornate sulle aree interessate, i clienti coinvolti e le risorse messe in campo per la complessa gestione delle attività di ripristino del servizio elettrico.