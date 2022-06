L’Amministrazione comunale segnala che sono state incrementate le funzioni dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), il sito governativo da cui il cittadino può scaricare certificati in autonomia: ora è possibile anche inviare richiesta di rettifica dei dati anagrafici, in caso di errori presenti nella propria scheda, chiedere il cambio di abitazione nell’ambito di un Comune o il cambio di residenza o di dimora da un Comune italiano a un altro, o il rimpatrio per cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire).

Sono una quindicina i certificati che l’interessato può scaricare e stampare, direttamente e gratuitamente, dall’Anpr: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza Aire; di stato civile; di stato di famiglia; di residenza in convivenza; di stato di famiglia aire; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico d’unione civile; di contratto di convivenza.

Il sito dedicato è raggiungibile da questo indirizzo: www.anagrafenazionale.gov.it e per accedervi serve una identità digitale: SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il Comune di Carpi è nell’Anpr dal gennaio 2019: l’ultimo dei 7.903 comuni italiani è entrato nel gennaio scorso, completando così una banca dati nazionale con 67 milioni di iscritti (compresa Aire) che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

Commenta il Vice-Sindaco Stefania Gasparini: «Prosegue il percorso di digitalizzazione di servizi fondamentali per il cittadino come quelli demografici. L’obiettivo prioritario di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente è infatti quello di essere sempre più accessibile e vicina alle persone».