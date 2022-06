Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, nella mattinata di martedì 21 giugno, ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri che attualmente riguardano il Polo Culturale cittadino (Biblioteca) ed il Palazzo del Minucipio di Piazza della Costituente.

Una visita curata dall’Architetto Michela Di Leva (Settore Lavori Pubblici del Comune di Mirandola) – con modalità simili a quelle adottate nell’iniziativa rivolta alla cittadinanza e denominata “Cantieri Aperti” – utile a verificare lo stato di avanzamento lavori e che ha certificato la fase avanzata riguardante il Polo Culturale. Polo, che verso la fine dell’anno, dovrebbe essere inaugurato e riconsegnato alla comunità mirandolese.

Più articolata la situazione inerente al Palazzo comunale: si avvicina il completamento della messa in sicurezza della struttura, con le lavorazioni di muratura dei primi due piani che procedono spedite. In questo caso il termine del cantiere è, ad oggi, previsto per la fine dell’anno solare 2023.

Concludendo il sopralluogo, il Sindaco ha voluto portare il priprio saluto e complimentarsi personalmente con le maestranze impegnate sul campo: un gesto di sincera gratitudine per quei professionisti che stanno lavorando intensamente per ridare alla città – due riferimenti importanti per la comunità.