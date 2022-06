Dallo scorso fine settimana la Polizia Locale dell’Unione Appennino ha iniziato a mettere in campo una serie di controlli stradali che proseguiranno per tutta l’estate, in particolare proprio in concomitanza con i weekend, in modo da garantire una maggiore sicurezza sulle direttrici da e verso l’Appennino, in queste settimane di forte afflusso turistico.

Già lo scorso fine settimana ha portato a decine di controlli su auto e moto: le principali arterie oggetto di attenzione sono la Statale 63, la Provinciale 513 Val d’Enza e la Provinciale 107 Fondovalle Tresinaro. Da segnalare tra i fermati dei giorni scorsi, un motociclista controllato al Cerreto nel pomeriggio di sabato: 46 anni, R.N. residente a Parma è risultato alla guida senza patente in quanto revocata. Ha però presentato l’immagine di una patente falsa, poi risultata acquistata su internet, immediatamente riconosciuta dagli agenti come contraffatta. È scattato il sequestro del veicolo e la denuncia ad autorità giudiziaria. Sono stati controllati circa 20 motocicli, e altri veicoli in particolare nelle località Il Bocco, Cà del Merlo, Acquabona, Cerreto, Monteduro e Felina.