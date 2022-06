Torna anche quest’anno “Cinema Sotto le Stelle”, da domenica 3 luglio in Piazzale della Rosa. La rassegna cinematografica è promossa dal Comune di Sassuolo col sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con la Regione Emilia – Romagna ed è organizzata dall’Associazione Culturale “Quelli del ‘29”con la direzione artistica Paolo Di Nita.

Fino al 31 agosto saranno proiettati sul grande schermo sassolese, incorniciato dal Palazzo Ducale, i titoli che hanno rappresentato il meglio della stagione cinematografica. L’offerta comprende la rassegna principale, coi titoli di maggior successo, oltre a serate dedicate ai più giovani, con generi che vanno dall’animazione al fantasy, alle consuete proposte di cinema d’autore, ad ingresso gratuito.

Novità di quest’anno sono tre serate speciali:

una, sempre ad ingresso gratuito, dedicata al meglio dei cortometraggi della zona, in collaborazione con “l’ Ennesimo Film Festival”;

la proiezione del film muto “Nosferatu”, musicato dal vivo;

un evento innovativo, che vuole esaltare il collaudato binomio gastronomia-settima arte: verrà proiettato il film “Pranzo di Ferragosto”, abbinato ad una cena di degustazione.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21,30; il costo del biglietto sarà di 5€, ridotto a 4€ per under 12, over 65, militari, invalidi civili mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate. L’evento “Pranzo di Ferragosto”, su prenotazione al 366.3206544, ha invece il costo di € 25.

L’intera rassegna può essere consultata su www.quellidel29.it e su sito del Comune di Sassuolo, alla sezione eventi www.comune.sassuolo.mo.it/events.