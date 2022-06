Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 giugno, sarà chiuso lo svincolo 4 “Via del Triumvirato”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo “4 bis Aeroporto”.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 “San Donato” e 10 “Zona Industriale Roveri”, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via San Donato, Via Bertolazzi, SP86 Lungosavena, Via dell’Industria e Via del Terrapieno;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 “Castelmaggiore” e il ramo di allacciamento che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via di Corticella, Via Aposazza, Via Ferrarese. L’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio sarà comunque accessibile, sulla carreggiata opposta, al termine del percorso alternativo.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona/Pescara.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso nella direzione opposta, verso San Lazzaro/A14, per poi proseguire sulla A14.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.