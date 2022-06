Nella tarda serata di sabato le volanti dell’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico sono intervenute in via Andrea Costa su segnalazione di grida provenienti da un’abitazione. Sul posto gli operatori hanno individuato all’interno di un appartamento un uomo in stato di agitazione e la compagna che riferiva che a seguito di una lite era stata percossa sia alle braccia che alla schiena.

La donna riferiva agli operatori che anche in passato si erano verificati episodi in cui il compagno era diventato aggressivo, ma che la stessa non aveva denunciato.

Mentre la donna veniva accompagnata presso il pronto soccorso per le cure del caso il compagno veniva tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.